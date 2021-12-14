Омск, , 14:49 — REGNUM Заместителем председателя правительства Омской области назначен Михаил Губин. Об этом в своём инстаграме сообщил губернатор региона Александр Бурков.

Правительство Омской области Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Соответствующее распоряжение Бурков подписал 14 декабря. По его словам, в новой должности Губин будет курировать строительную отрасль, жилищно-коммунальную сферу, включая взаимодействие с Госстройнадзором и ГЖИ.

«Впереди — разделение существующего министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства с последующим разграничением полномочий. Вопросы транспорта и дорожного хозяйства остаются в ведении Антона Александровича Заева (нынешний министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области — прим. ред.)», — пишет глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Губин более двух лет проработал вице-мэром Омска. 13 декабря стало известно о его отставке с этой должности.

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