Москва, , 14:56 — REGNUM Россия способна ликвидировать в Черном море любую цель, которая представляет для нее угрозу. Об этом 14 декабря сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

БРК «Бастион» Mil.ru

Сделано это будет, с его слов, при помощи береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

"Любая иностранная военная цель в Черном море приветствуется российскими расчётами, которые обслуживают комплексы «Бастион» и «Бал». Это хорошая тренировка. Ещё раз могу подтвердить слова российских военачальников, что любая цель в акватории Черного моря достижима, отслеживается и при необходимости будет уничтожена в любой момент», — сказал Коротченко.

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