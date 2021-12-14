В Мазовецком воеводстве Польши обнаружили следы и кости динозавров
Варшава, 14 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сохранившиеся свидетельства о существовании динозавров — следы и кости — обнаружили в Борковице в Мазовецком воеводстве польские учёные. Это наилучше сохранившиеся следы из обнаруженных до этого момента в республике. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил Гжегож Пеньковский — ученый из Государственного геологического института Польши.
«На основании отпечатков следов можно очень точно определить, кому они принадлежали. Длина самого большого следа составляет 40 см. Это след хищника. Возможно, связанного с дилофозавром. Его длина составляла около шести метров», — рассказал учёный.
Пеньковский добавил, что «настолько точные следы помогут очень тщательно восстановить внешний вид динозавров, которые жили на Земле 200 млн лет тому назад».
«Найденные в Борковнице следы позволят нам реконструировать внешний вид этих животных. Эти следы так хорошо сохранились, что мы сможем их непосредственно составить с обнаруженными ранее материалами», — сказал он.