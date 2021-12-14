Варшава, 14 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сохранившиеся свидетельства о существовании динозавров — следы и кости — обнаружили в Борковице в Мазовецком воеводстве польские учёные. Это наилучше сохранившиеся следы из обнаруженных до этого момента в республике. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил Гжегож Пеньковский — ученый из Государственного геологического института Польши.

Скелет динозавра

«На основании отпечатков следов можно очень точно определить, кому они принадлежали. Длина самого большого следа составляет 40 см. Это след хищника. Возможно, связанного с дилофозавром. Его длина составляла около шести метров», — рассказал учёный.

Пеньковский добавил, что «настолько точные следы помогут очень тщательно восстановить внешний вид динозавров, которые жили на Земле 200 млн лет тому назад».

«Найденные в Борковнице следы позволят нам реконструировать внешний вид этих животных. Эти следы так хорошо сохранились, что мы сможем их непосредственно составить с обнаруженными ранее материалами», — сказал он.