Брюссель, 14 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В рамках «перехода к зеленой энергетике» Европейский союз намерен установить жесткие сроки для расторжения долгосрочных договоров на импорт природного газа. Об этом 14 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на подготовленный Еврокомиссией (ЕК) документ.

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Уточняется, что, по информации агентства, ЕК собирается из-за радикального пересмотра европейского энергетического рынка препятствовать продлению таких контрактов после 2049 года.

Кроме того, ЕК намеревается предложить комплекс мер для надежности снабжения газом на фоне предстоящего зимой роста цен и острого дефицита в области энергетики. В число таких мер входят стратегический подход к хранению газа, и в том числе создание высокого уровня заполнения резервов перед началом отопительного сезона.

При этом отмечается, что такой документ, который, как предполагается, может быть обнародован 15 декабря, противоречит позиции России, выступающей за увеличение количества долгосрочных газовых контрактов с ЕС и поставляющей на европейский рынок треть всего необходимого газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «Молдовагаз» выплатила Газпрому все деньги за газ, поставленный в ноябре.