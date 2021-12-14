Осло, 14 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подал заявку на участие в конкурсе по выбору председателя Центробанка Норвегии. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Двадцать два человека подали заявку на пост нового главы Центрального банка. Срок подачи заявок истек девятого декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе соискателей представлен и 62-летний Столтенберг.

Напомним, Столтенберг с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год занимал пост премьер-министра Норвегии. НАТО он возглавил в октябре 2014 года.