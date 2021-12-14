Москва, , 16:26 — REGNUM Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками роликом, в котором её супруг, театральный режиссёр Константин Богомолов, отчитывает её. Видео доступно в Instagram-аккаунте Собчак с 14 декабря.

Ксения Собчак Скриншот с YouTube

В ролике Богомолов в шутку называет Собчак «идиоткой» из-за того, что она не пошла на очередное светское мероприятие. «Тебя все забудут скоро, дура, если не будешь ходить туда… Там все были», — отчитывал телеведущую супруг, пока она смеялась за кадром.

Ранее в МВД России закончили расследование дела о ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак. Причиной автомобильной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля телеведущей.

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