Москва, , 14:41 — REGNUM Руководство московского «Спартака» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Руя Виторию. Об этом 14 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

По информации издания, «Спартак» ведёт переговоры с представителями португальского тренера о деталях расторжения контракта. Официально об отставке Витории может быть объявлено 15 декабря.

Напомним, Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в группе Лиги Европы и вышла в 1/8 финала турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» набрал 23 очка в 18 турах и идёт на девятом месте.

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