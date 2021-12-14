Париж, , 14:41 — REGNUM Власти Франции не намерены продлевать школьные каникулы. Как сообщает Le Parisien, это послание было сделано премьер-министром страны Жаном Кастексом во время визита в Марсель.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Florian DAVID

Премьер-министр заявил, что только «катастрофическая» ситуация может привести к закрытию школ после рождественских каникул.

«Мы не собираемся сдаваться. Нет ничего, что указывало бы на то, что мы должны сдаться», — заявил премьер-министр Франции, осознавая, что вся нация устала от кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день во Франции выявлено 133 случая заражения штаммом «Омикрон».

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