Ташкент, , 14:41 — REGNUM Узбекистан и Индия работают над реализацией ряда инвестиционных проектов на сумму около 700 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

Отмечается, что соответствующие договоренности об этом достигнуты в ходе переговоров заместителя премьер-министра, глвы МИВТ Сардора Умурзакова с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом.

«В настоящее время ведётся совместная работа над реализацией ряда инвестиционных проектов на сумму около 700 миллионов долларов в сферах инфраструктурного развития, туризма и фармацевтической отрасли», говорится в сообщении.

Стороны также обсудили перспективы налаживания взаимодействия в области обмена опытом в стимулировании ускоренного роста различных отраслей промышленности.

«Достигнута договоренность о практическом сотрудничестве в данном направлении», сообщает МИВТ.