Вена, , 14:40 — REGNUM Джулиану Ассанжу уготована роль жертвы, и Вашингтон полагает, что он своими действиями испугает других своих критиков, но всё будет с точностью до наоборот, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 декабря, комментируя высказывания экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Джулиан Ассанж

Ранее Кнайсль в интервью RT заявила, что большинство европейских изданий фактически проигнорировали решение британского суда о возможности экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

« В эти дни в Европе и тем более в США действительно мало пишут о судьбе Джулиана Ассанжа, и это говорит о том, что «респектабельная» пресса на Западе полностью подавлена и манипулируема. Есть и другой аспект данной проблемы: те, кто продолжает бороться за правду, понимают, что и обращения через СМИ, и призывы по данному поводу к правозащитным организациям практически бесполезны. Возможно, что есть ещё некоторые возможности борьбы за доброе имя и свободу Ассанжа в международных структурах, но и здесь уже у многих, опасаюсь, руки опускаются…

Борьба, однако, должна продолжаться. Перед глазами у нас всегда должна стоять картина расстрела мирных иракских граждан военнослужащими США с вертолёта, которую в том числе придал гласности Джулиан Ассанж. Тот факт, что на днях суд в США освободил от наказания тех, кто расстрелял мирных афганцев в аэропорту Кабула, напрямую связан с успехом США в преследовании Ассанжа.

Давно не слышал ничего существенного на тему о противозаконных преследованиях Ассанжа от нашего МИДа. МИД КНР через своего представителя жёсткую критическую позицию высказал. Впрочем, уверен, что некие слова последуют, но они ничего не изменят. Джулиану Ассанжу уготована роль жертвы, и Вашингтон полагает, что он своими действиями испугает других своих критиков. Уверен, что всё будет с точностью до наоборот.

Англичанам, конечно, за пособничество в этом деле позор, им оно тоже даром не пройдёт.