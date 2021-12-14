Ташкент, , 14:40 — REGNUM Узбекистан и Индия обсудили вопросы, связанные с проведением 13-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана, заседание межправкомиссии запланировано на начало 2022 года.

«В ходе заседания планируют подписать двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в первом квартале 2022 года», сообщает ведомство.

Кроме того, в ходе переговоров заместителя премьер-министра, главы МИВТ Узбекистана Сардора Умурзакова с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом подчёркнута необходимость приложения совместных усилий для развития двусторонней торговли.

«В данном контексте стороны выразили взаимные намерения ускорить процесс подготовки и подписания соглашения о преференциальной торговли между Узбекистаном и Индией», сообщает ведомство.

Также, стороны обсудили участие глав регионов Узбекистана в 10-м Глобальном саммите в Гуджарате в январе 2022 года.