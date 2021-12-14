Челябинск, 14 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Челябинской области руководство одной из фирм уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 22 млн рублей. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Налоги

Преступная деятельность велась в 2018—2019 годах. По данным следствия, руководство представило в налоговые органы ложные сведения. И таким образом смогло избежать уплаты налогов.

Проводятся следственные действия. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению этого преступления.