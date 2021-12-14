Мадрид, , 14:50 — REGNUM Мировому сообществу следует приложить усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году. Об этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила в интервью испанской газете El Pais, опубликованном 14 декабря.

Больница в Иране в период пандемии (сс) Mohsen Abolghasem. MojNews

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Представитель ВОЗ подчеркнула, что нужно уменьшить число заражений до низкого уровня, избежать тяжёлых случаев заболевания с помощью вакцинации, а также обеспечить своевременное лечение. Ван Керкхове отметила, что не может спрогнозировать окончание пандемии, но считает, что его можно приблизить.

«2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем», — сказала Ван Керкхове.

По её словам, текущих действий пока недостаточно, чтобы остановить пандемию. Сейчас наблюдаются «цунами инфекций в мире», связанные и со штаммом «Дельта», и со штаммом «Омикрон».

Правительствам следует действовать, подчеркнула представитель ВОЗ, но отметила, что говорит не об изоляции. Людям следует пользоваться масками, обеспечить удалённую работу, ограничить свои контакты. Также должны быть подготовлены больницы.

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