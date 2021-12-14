Ташкент, , 14:39 — REGNUM Узбекистан и Индия планируют подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

Ведомство сообщает, что соответствующие договоренности об этом достигнуты в ходе переговоров заместителя премьер-министра, глвы МИВТ Сардора Умурзакова с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом.

Стороны приняли решение об организации визита в Дели узбекской рабочей группы во главе с руководством Министерства инвестиций и внешней торговли, с целью проведения встреч с соответствующими министерствами, государственными органами и частными компаниями Индии.

«Рабочая группа сформирует вопросы сотрудничества и выработает практические предложения и инициативы, а также разработает программу экономического сотрудничества между двумя странами», сообщает министерство.