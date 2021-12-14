Курск, , 14:39 — REGNUM Депутаты Курской областной думы седьмого созыва поддержали проект изменений федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как сообщила пресс-служба облдумы, голосование было организовано в заочной форме.

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Депутаты направляли заполненные и подписанные листы заочного голосования в думу по электронным средствам связи. Своё мнение выразили 43 депутата: 30 были «за», 12 — против, один от голосования воздержался.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее постоянного комитет областной думы по социальной, семейной политике и здравоохранению поддержал проекты изменений в Федеральный закон. Участвовавшие в заседании комитета депутаты заявили, что их избиратели, «в основном, предлагаемые санитарные мероприятия одобрили».

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