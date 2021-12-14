Кишинёв, , 14:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Молдавии представило на общественное обсуждение законопроект, предполагающий ужесточение требовании к электросамокатам и электровелосипедам. Об этом сообщает портал правовой информации Bizlaw.

Электросамокат

Согласно представленной инициативе, данным видам транспорта предлагается разрешить ездить только по специальным полосам. Там, где таковых нет, электросамокаты смогут ездить по правой стороне проезжей части, но лишь на тех участках, где максимальная скорость ограничена до 50 км/ч.

Выезжать на дорогу, согласно законопроекту, разрешается лицам от 16 лет. Под данный вид транспорта попадают индивидуальные виды транспорта с электродвигателем мощностью до 500 Вт.

Стоит отметить, что прокат электросамокатов в Кишинёве массово начал работать в 2020 году. Как пишут молдавские СМИ многих жителей столицы не устроило, что для нового вида транспорта нет правил. В отношении этого средства передвижения начались акты вандализма.