Москва, , 14:38 — REGNUM Специалисты от финансов сходятся в прогнозах, что совет директоров Банка России увеличит ключевую ставку на один процентный пункт, то есть до 8.5%. Очевидно, что такое решение ухудшит условия развития экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUMпредприниматель, автор просветительского проекта для предпринимателей «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.

Процентная ставка

«При этом стоит отметить, что экономика России, которая седьмой год подряд стагнирует вследствие искусственного удержания инвестиционной активности.

Население пойдет в банк, положит деньги на депозит, тем самым еще уменьшив денежную массу в экономике, и одновременно меньше будет кредитоваться из-за повышения ставки по кредиту.

Кстати, не только население будет размещать деньги на депозитах, но и бизнес, уменьшив аппетиты в кредитовании и заморозив новые проекты до лучших времен, разместят средства на депозитах.

Это может оказаться выгоднее, чем вкладывать средства в реальный сектор экономики — строить, производить, модернизировать. Зато инфляция будет низкой.

Если Центральный банк снизит ключевую ставку, то кредиты станут привлекательнее, бизнес будет вкладывать в производство, увеличится покупательская способность населения, а следом — ускорится инфляция.

Чем выше ключевая ставка, тем ниже инфляция. Чем ниже ключевая ставка, тем выше инфляция.

Достичь баланса между инфляцией и ростом экономики и призвана ключевая ставка. А какой она должна быть в современных условиях? Чего мы ждем от снижения инфляции или удержания ее на уровне 4%? Чуда?

Действительно ли на фоне снижения инфляции ждет экономический бум в виде инвестиций для бизнеса и в жилье для граждан?

Если занимаем деньги у банка, то для нас важна реальная ставка по кредиту, то есть стоимость денег с учетом инфляции. Чем ближе значения инфляции и ставки по кредиту, тем больше вероятность того, что стоимость услуг или объем продаж товаров в магазине будет расти не в штуках, а в рублях, то есть цены вырастут без увеличения объема продаж.

И индексация зарплаты это не про рост, а про компенсацию роста инфляции. А что будет, если инфляция будет ниже стоимости заемных денег? Как видим из реальной жизни — ничего. Стимула вкладывать деньги в бизнес нет.

И что с того, что обязательная индексация зарплат и цен на товары будет меньше? Процент по кредиту все равно большой! Деловая активность ниже некуда, деньги дорогие, банки зарабатывают, инфляция замедляется, а кому от этого хорошо.

Ключевая ставка пересматривается главным банком страны восемь раз в год. Какой инвестор выдержит такие ожидания. Почему мы не можем расти при высокой инфляции, — задается вопросом эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее крупные российские банки ожидают, что Центральный банк (ЦБ) России на своем заседании 17 декабря повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5%.

Читайте также: Банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%