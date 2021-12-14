Салехард, , 14:38 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом, из них шесть — среди вахтовых работников. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 124 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 467 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 14 декабря подтвердили 60 234 случая заражения коронавирусом, вылечились 54 080 человек, скончались 910 (на 10 человек больше, чем сутками ранее).

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