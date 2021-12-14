Москва, , 14:36 — REGNUM В 2021 году российские собственники жилья постарались компенсировать убытки, понесенные ими в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что аренда жилья в РФ в 2021 году выросла в цене больше чем на 30%.

Аренда Merio

«На рост цен в 2021 году повлияло несколько факторов, которые хотя бы частично продолжат действовать и в 2022 году, — сказал Цыганов. — После вынужденного снижения цен в 2020 году, в 2021 году собственники постарались компенсировать свои убытки и при первой возможности увеличили запросы. В целом это получилось реализовать к осени 2021 года, когда арендаторы стали искать квартиры после окончания дачного сезона и стало понятно, что масштабные и длительные периоды самоизоляции стали менее вероятны, а дистанционное обучение все-таки не столь эффективно».

По его словам, на рост цен также оказал влияние спрос со стороны покупателей новостроек, которые должны ждать окончания строительства и ремонта квартиры, а также со стороны представителей профессий, выигравших в пандемию (IT, логистика, службы доставки, в том числе курьеры в крупных городах, строители).

«На рост цен может повлиять усиление кампании по обелению рынка аренды и обязательной регистрации договора и платежей в специальной базе данных — собственники постараются переложить расходы на арендаторов, — добавил экономист. — Кроме того, в 2022 году может проявиться еще один фактор — вынужденная политкорректность в объявлениях собственников (сервис ЦИАН запретил публиковать объявления о сдаче жилья «только славянам» — прим. ИА REGNUM), которая может вылиться в завышение арендной ставки и предоставление скидок лишь интересующим собственника категориям арендаторов. Конечно, нужно учесть и общие инфляционные ожидания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Федерации мигрантов России раскритиковал решение сервиса ЦИАН запретить своим пользователям указывать в объявлениях о сдаче квартир условие, что их интересуют лишь арендаторы-славяне.

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