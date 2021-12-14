Рязань, , 14:35 — REGNUM В Рязанской области 14 декабря выявлено 212 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений при COVID-19 скончались ещё 20 пациентов.

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Темп прироста инфекции за сутки снизился до 0,36%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 58 570 человек. Выздоровели 52 719 человек, в том числе 178 — выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, в летальной статистике региона 2 241 запись.