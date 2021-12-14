Киев, 14 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») призвал президента Украины Владимира Зеленского устроить прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом депутат сказал в эфире телеканала «Наш».

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"Однозначно мы выступаем за то, чтобы были прямые переговоры между президентом Украины и России», — сказал он.

Он добавил, что должна быть подготовлена почва для этих переговоров, подготовлены конкретные предложения.

Депутат также выразил мнение, что переговоры положительно скажутся как для Киева, так и для Москвы. Переговоры могут привести к снижению напряженности и к нормализации отношений между двумя странами, заключил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой которых сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.