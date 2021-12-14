Екатеринбург, 14 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Ради обновления Верх-Исетского района Екатеринбурга могут снести 16 зданий. Жилых домов среди строений, которые попали под снос, нет. Информация об этом появилась на сайте администрации города. По вопросу проходят общественные обсуждения.

kov09 Екатеринбург

Среди зданий, попавших под снос, оказались капитальные строения, складские помещения, хозяйственные и производственные корпуса. На освободившемся месте могут появиться общественно-деловые сооружения, одно из которых будет выполнять спортивную функцию.

Проект предусматривает не только снос зданий. Здесь планируется озеленение территорий и продление Заводской улицы от площади Субботников до Заречного микрорайона. Кроме того, возможна реконструкция трамвайного кольца в районе улицы Кирова.

Обсуждение проекта начали 14 декабря. Горожане могут внести свои предложения и замечания до 30 декабря.