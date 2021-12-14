Вашингтон, 14 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Сети появился отрывок из нового фильма Роланда Эммериха «Падение Луны». Информация об этом 14 декабря появилась в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск».

Скриншот с YouTube Кадр из фильма «Падение Луны»

В опубликованной на YouTube-канале Movieclips Trailers сцене, американские космонавты находятся за пределами корабля и настраивают оборудование. В какой-то момент они сталкиваются с неизвестным объектом, из-за чего одного из членов экипажа уносит в открытый космос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в картине «Падение Луны» сыграли Патрик Уилсон, Хэлли Берри, Чарли Пламмер, Майкл Пенья и Джон Брэдли. Мировая премьера киноленты запланирована на 4 февраля 2022 года.