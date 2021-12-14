Архангельск, , 14:27 — REGNUM В Архангельской области изменили правила посещения Соловков. Теперь попасть на архипелаг можно по QR-коду о вакцинации или по справке о медотводе от прививки. Справка на наличие антител «пропуском» на Соловки больше не является.

Михаил Нестеров. Соловки. 1917

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, также снято предусмотренное до настоящего времени ограничение на шестимесячный срок действия сертификата профилактической прививки от COVID-19.

«Кроме того, требование по изоляции теперь не распространяется на граждан, проживающих совместно с теми, кто обязан соблюдать режим изоляции по приезде с территорий иностранных государств», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 317 носителей коронавируса, четыре человека скончались.