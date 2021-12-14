Рабат, 14 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Король Марокко подписал указ о призыве на военную службу граждан страны в возрасте от 19 до 25 лет. Как сообщает Maghreb Arabe Press, в ходе призывной компании планируется отобрать для службы в армии более 20 000 новобранцев. Как заявил представитель управления национальной обороны Марокко, Абделлатиф Лудийи, для выполнения этой задачи в стране созданы несколько новых учебных центров. Срок службы новобранцев составит 12 месяцев.

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«В течение первых четырех месяцев из призывник проходит базовую общую и военную подготовку, а в течение следующих восьми месяцев он проходит подготовку по направлениям и специальностям, имеющимся в учебных центрах королевских вооруженных сил для развития его профессиональных качеств», — заявил Абделлатиф Лудий.