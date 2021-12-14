Казань, 14 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Татарии в 2021 году по программе «Наш двор» благоустроили 1078 придомовых территорий на 8 млрд рублей. Во дворах обновили более 2 млн кв. метров асфальта и проложили 514 км тротуаров. заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Благоустройство города

В предстоящем году финансирование программы «Наш двор» останется на уровне 2021 года. В республике в 2022 году запланировано благоустройство не менее 1 тыс. дворов, на что будет направлено 8 млрд рублей, подчеркнул глава ведомства.

Реализация программы, главной целью которой является ремонт дворов многоквартирных домов, началась в 2020 году. Перед началом работ провели инвентаризацию 9627 домов, по ее результатам в капитальном ремонте нуждаются 6923 из них. В 2020 году благоустроили 1091 двор, в этом году — 1078.

«За этот год программа охватила более 300 тыс. жителей, а за два года — более 660 тыс. человек. В сумме за период реализации программы около 2 млн жителей получают обновленные дворовые территории», — отметил Марат Айзатуллин.

На 2022 год перечень нуждающихся в ремонте дворов сформирован по новому механизму. В ходе прямого голосования жителей в список включили 200 территорий.

На горячую линию республиканской президентской программы «Наш двор» поступило в 2021 году порядка 12 тыс. обращений, против 16 тыс. в прошлом году.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани в рамках программы капитального ремонта на 2020−2022 годы запланировали отремонтировать 740 многоквартирных домов на сумму более 7 млрд рублей. В 2022 году капремонт наметили в 171 доме. За все время действия программы капитально отремонтированы 3493 дома.

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