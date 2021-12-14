Верхнеуральск, Челябинская область, , 14:24 — REGNUM В Челябинской области заключённый стал фигурантом уголовного дела о неуважении к суду. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Https://pixabay.com

Преступление было совершено 15 октября. Гражданин участвовал в заседании Верхнеуральского районного суда по делу об административном правонарушении. Его участие проходило в формате видеоконференц-связи. В ходе заседания гражданин отбывающий наказание в исправительном учреждении, взял и оскорбил федерального судью.

Теперь по делу идут следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области уже выносили приговоры по делам о неуважении к суду.