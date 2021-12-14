Уфа, , 14:47 — REGNUM Сирот и инвалидов обеспечили жильем только после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Ключи от квартиры Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Сотрудники прокуратуры Аскинского района провели проверку исполнения законодательства в части обеспечения жильём детей-сирот и лиц, которые страдают тяжелыми формами хронических заболеваниями.

А результате они установили, что четверо сирот, двое инвалидов и семья, воспитывающая ребенка-инвалида, были включены в список лиц, которые подлежат внеочередному обеспечению жилым помещением.

«В нарушение требований закона местная администрация не принимала меры по обеспечению жильем вышеуказанных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокурор через суд потребовал обязать муниципалитет предоставить вышеуказанным гражданам жилые помещения.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и полностью их удовлетворил.

«В настоящее время судебные решения исполнены, новоселам выданы ключи от благоустроенных квартир», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Чишминском районе сироте также передали квартиру только после вмешательства прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии сироте передали квартиру только после вмешательства прокуратуры