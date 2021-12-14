Москва, , 14:23 — REGNUM Такая резкая утренняя просадка рынка акций на Мосбирже обусловлена наступлением маржин-коллов и стоп-лоссов у ряда инвесторов в условиях пониженной ликвидности торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Биржа

«За ночь внешний фон для рынка ухудшился, и ставки некоторых игроков на отскок рынка после вчерашнего падения не сработали.

При этом нерезиденты приходят на российский рынок позже, и их влияние начинает ощущаться после открытия сессии в Европе.

Против российского рынка сейчас играет жесткая антироссийская риторика со стороны Запада и рост санкционных рисков, что обусловливает повышенную нервозность инвесторов, как российских, так и зарубежных.

Определенное влияние оказывает и общее некоторое ухудшение настроений на мировых фондовых площадках на фоне усиления пандемических рисков и в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков

При этом в пользу рынка акций играют высокие цены на нефть и металлы, низкие оценочные коэффициенты российских акций по сравнению с аналогами с развитых и развивающихся рынков, высокая дивидендная доходность российских акций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 декабря российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 6,4% на фоне геополитических рисков и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Читайте также: Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 6,4%