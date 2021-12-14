Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил переименовать сертификаты о вакцинации в «удостоверение о прививке». Этой инициативой депутат поделился с пользователями 14 декабря в своём профиле в соцсети.

Виталий Милонов Duma.gov.ru

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«Предлагаю назвать сертификат о вакцинации удостоверением о прививке. Ведь при изменении названия документа следует придерживаться традиционных представлений. А то «Паспорт здоровья» мне сразу напоминает ветеринарный паспорт у моей кошки», — пояснил Виталий Милонов.

Депутат считает, что формат QR-кода понятен не всем жителям России, и предложил избегать таких названий, которыми часто пользуются «мракобесы-антипрививочники».

"Вот скажешь бабушке: «QR-код». Что она подумает? Она подумает, что это что-то между маньяком и заболеванием, передающимся половым путем», — добавил Милонов.

Пользователи социальной сети не поддержали инициативу депутата в комментариях, считая, что от перемены названия ничего не изменится.

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