Кызыл, , 14:22 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг сегодня, 14 декабря, провёл выездное совещание в республиканской школе-интернате «Тувинский кадетский корпус», где вечером 13 декабря дети начали жаловаться на плохое самочувствие. Ховалыг, узнав подробности произошедшего, дал срочное поручение вице-премьеру Елене Хардиковой провести внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Глава республики будет держать ситуацию на личном контроле.

Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» Rtyva.ru

Заместитель председателя правительства Тувы Елена Хардикова оперативно провела санитарно-противоэпидемическую комиссию по факту госпитализации 73 воспитанников школы-интерната в инфекционную больницу. Сообщается, что одного ребёнка уже выписали из больницы, так как его состояние уже не вызывает опасений. В комиссии участвовали представители управления Роспотребнадзора по Туве, Главного управления МЧС России по республике, министерства здравоохранения, министерства образования и министерства труда и социальной политики региона. Члены комиссии обменялись информацией по случившемуся и определили дальнейший алгоритм действий по выявлению причин и профилактике подобных происшествий.

Главный внештатный врач-инфекционист министерства здравоохранения Тувы Чечек Ондар сообщила, что в настоящее время на лечении в инфекционной больнице находятся 73 ребенка, доставленных из школы-интернат. Из них 41 — кадеты Тувинского кадетского корпуса, 32 — ученики республиканской школы-интерната, дети, оставшиеся без попечения родителей. Первые дети с признаками отравления начали поступать в больницу с 18:00 (время местное) 13 декабря. У детей наблюдалась температура тела выше 38 градусов, рвота, слабость, лихорадка. У четырёх детей имелись также признаки ОРВИ. Состояние 23 детей оценивается как средней степени тяжести. Предварительно поставлен диагноз — пищевая токсикоинфекция. Для постановки более точного диагноза у детей отобраны пробы рвотных масс и смывов, которые направлены на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Тувы По словам врача-инфекциониста, на полное выздоровление детей потребуется 10−12 дней.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак сообщила, что ведомством начато эпидрасследование, по результатам первых проверок которого были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Поэтому предварительной причиной массового заболевания детей Роспотребнадзор называет некачественное питание. Главный санитарный врач отметила, что к данному образовательному учреждению и прежде были замечания и выписывались предписания, однако они, как показала проверка, не исполнялись. К примеру, не был организован на должном уровне процесс мытья рук воспитанников перед приёмом пищи.

Установлено, что поставкой продуктов в учреждение занимается индивидуальный предприниматель, договор с которым заключён в сентябре. При проверке он не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию, свидетельствующие о её надлежащем качестве. Комиссия Роспотребнадзора изъяла суточные пробы готовой пищи, пробы мяса куриц, яиц, овощей и фруктов, которые были в пищеблоке учреждения. Они направлены на исследование. Помещение столовой и пищеблока опечатано.

Салчак сообщила, что на территории образовательного учреждения введён семидневный карантин.И.о. министра образования Тувы Алексей Храмцов пояснил, что на время действия ограничительных мероприятий, питание остальных воспитанников школы-интерната будет организовано путем привоза готовых блюд и с использованием одноразовой посуды. Горячее питание будет поставлять муниципальное учреждение «Школьник», которое специализируется на школьном питании.

Представитель регионального управления МЧС России уточнил, что данное происшествие не подпадает под категорию «Чрезвычайное» и квалифицируется как «Происшествие».

Члены республиканского санитарно-противоэпидемической комиссии вновь соберутся завтра, 15 декабря, после получения результатов анализов детей и проб пищевых продуктов.