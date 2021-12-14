Улан-Удэ, , 14:19 — REGNUM СУ СК РФ по Бурятии сегодня, 14 декабря, сообщает подробности жестокого убийства 28-летней жительницы Закаменского района, совершенного на почве ревности. Преступление было совершено 12 декабря 2021 года в одном из домов города Закаменска.

Фрагмент картины Эдварда Мунка «Ревность» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным следствия, 12 декабря 2021 года сожитель уехал по делам в другое село и собирался остаться там на ночь. Однако под вечер внезапно вернулся. Сожительницы дома не оказалось. Молодой человек лег спать. Под утро он услышал шум возле входной двери и в подъезде на лестничной площадке застал сожительницу с незнакомцем, который сразу убежал.

Подозреваемый из ревности стал избивать женщину, нанес ей множество ударов кулаками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Спустя несколько часов он успокоился и позвонил родственнику, который вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений она вскоре скончалась.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Иволигинском районе Бурятии вынесли приговор двум родным братьям, которых обвиняли в избиении до смерти бывшего сотрудника полиции.

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