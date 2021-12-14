Тбилиси, 14 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Оппозиционным партиям Грузии нужно продолжать проводить акции протеста и добиваться досрочных выборов в парламент республики. Об этом заявила в эфире телеканала «Пирвели» лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджонадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нино Бурджанадзе

Она прокомментировала анонс протестной акции, назначенной в Тбилиси на 21 декабря. Её организаторы добиваются освобождения из заключения бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

«Речь идёт о том, быть или не быть стране. И я совершенно уверена, что всё должно быть сделано для достижения досрочных выборов, для смены власти», — сказала Бурджонадзе.

Она подчеркнула, что без активных действий и продолжения протестов смены власти добиться не получится.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в конце сентября, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест даёт повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.