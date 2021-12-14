Махачкала, 14 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Дагестан и Казахстан установили авиасообщение. Регулярный рейс будет выполняться из Махачкалы в город Актау — город на юго-западе Казахстана, областной центр Мангистауской области. Полеты будут выполняться каждую неделю по субботам, сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

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За один рейс будут перевозиться до 50 пассажиров на самолетах Bombardier CRJ-200. Перевозки будет осуществлять казахская авиакомпания Scat.

Первый рейс должен состояться 26 декабря 2021 года. На него допустят лишь тех, кто предоставит сертификат (справку) с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что из аэропорта Махачкалы начали выполнять рейсы в город Омск. Перевозки будет осуществлять раз в неделю авиакомпания Red Wings.

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