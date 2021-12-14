Красноярск, , 14:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 36 человек. Об этом сообщили 14 декабря в федеральном оперштабе.

Медик в защитном костюме (сс) mos.ru. Евгений Самарин

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С начала пандемии в Красноярском крае скончались 7986 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 703 носителя коронавируса, выздоровел 671 человек.

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