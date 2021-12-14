Кито, , 14:18 — REGNUM Все лица старше 18 лет, желающие въехать в Колумбию, должны соблюдать ряд требований, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и его новой разновидности «Омикрон». Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на данные минздрава страны.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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С 14 декабря колумбийцы, иностранные резиденты и дипломаты, а также члены их семей должны будут предъявить электронную или физическую карту прививок с полным графиком вакцинации, причем последняя доза должна быть введена не позднее чем за 14 дней до въезда.

«Оправданием для вакцинации не позднее чем за 14 дней до полета является то, что в этот период времени достигается необходимая защита», — сказал глава минздрава Колумбии Фернандо Руис Гомес.

Если у въезжающих людей нет соответствующего документа, они смогут предъявить отрицательный тест ПЦР, действительный в течение 72 часов, сказал министр: «Мы не собираемся запрещать въезд ни одному жителю Колумбии, все могут въехать, и если они не прошли вакцинацию, они должны предъявить доказательства».

Что касается иностранцев, которые не проживают в Колумбии и въезжают в страну с целью туризма или бизнеса, то для въезда они должны иметь как минимум одну дозу вакцины, а за 72 часа до этого у них должен быть взят отрицательный тест ПЦР.

Руис предупредил, что авиакомпании обязаны обеспечить соблюдение этой меры и должны запрашивать указанные данные при посадке пассажиров.