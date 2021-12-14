Ташкент, , 14:21 — REGNUM Белоруссия пока не обращалась к России за помощью в урегулировании миграционного кризиса у своих границ, однако Москва готова помочь. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 14 декабря журналистам в Ташкенте.

Нелегальные мигранты Gémes SándorSzomSzed

По словам дипломата, который участвует в Узбекистане в рабочей встрече российских послов в странах региона, Белоруссия справляется с этими проблемами сама и вполне успешно. Он предположил, что вопросы миграции Белоруссия и Россия будут решать в контексте союзных программ.

«Но, естественно, в случае обращения Белоруссии мы готовы помочь с тем, чтобы оказать, допустим, ту же самую гуманитарную помощь», — сказал Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии переговоров между Белоруссией и ЕС по миграционному кризису. По его словам, в Евросоюзе «делать ничего в этом плане не хотят», так как намерены продолжать давить на Минск.

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