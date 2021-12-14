Тюмень, , 14:17 — REGNUM В Тюмени суд оштрафовал медицинскую сестру на 100 тысяч рублей за фальшивые подтверждения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает объединённая служба судебной системы Тюменской области.

Вакцинация

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Медсестра областной клинической больницы №2 в период с июня по август 2021 года вносила в специальный регистр недостоверные сведения о прохождении гражданами вакцинации от новой коронавирусной инфекции без фактического её проведения. За каждую такую запись она брала 23 тыс. рублей.

Суд признал медсестру виновной по статье 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»). Женщина приговорена к судебному штрафу в доход государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с начала года выявлено четыре факта подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Виновные осуждены.

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