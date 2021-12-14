Белгород, , 14:21 — REGNUM Генеральным директором ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» стал бывший глава Старооскольского городского округа Белгородской области Александр Сергиенко. Об этом он сообщил 14 декабря на своих страницах в социальных сетях.

Александр Сергиенко Oskolregion.ru

Экс-мэр пояснил, что решение о назначении его на новую должность приобрело официальный статус 14 декабря. Одновременно он будет руководить и региональной компанией по реализации газа АО «Газпром газораспределение Белгород».

«Развитие информационных технологий и самого общества привели к тому, что не только сити-менеджерам, но и руководителям социально значимых предприятий сейчас необходимо быть открытыми в социальных сетях. Это помогает быть ближе к реальности, видеть картину происходящего не из сухих отчётов, а благодаря прямому общению с людьми. Так что, друзья, несмотря на перемены, я открыт для ваших обращений. Изменился лишь спектр вопросов, в которых мы будем взаимодействовать», — написал Александр Сергиенко.

Политик возглавлял администрацию Старого Оскола с января 2018 года и ушёл в отставку 6 декабря 2021 года.