Париж, , 14:17 — REGNUM На сегодняшний день во Франции выявлено 133 случая заражения штаммом «Омикрон», передаем BFM TV.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«У нас во Франции была политика, которая заключалась в том, чтобы максимально отложить появление этого штамма на нашей земле», — заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

По его словам, во всем мире существует очень серьезная озабоченность по поводу штамма «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 400 000 человек старше 65 лет пропустили ревакцинацию от коронавируса.

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