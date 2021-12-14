Кито, , 14:12 — REGNUM Единая базовая заработная плата в Эквадоре с января 2022 года вырастет на 25 долларов и составит 425 долларов в месяц. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Эквадора Гильермо Лассо.

Гильермо Лассо (сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional

По его словам, это повышение отражает выполнение обязательств правительства страны по обеспечению достойной жизни эквадорцев.

«Активизация [нового положения] должна ощущаться в первую очередь в самых бедных домохозяйствах. В их тарелках с едой, в их покупках и в карманах каждого работника», — сказал Лассо.

Это решение соответствует одному из главных предвыборных обещаний Лассо, основанному на увеличении минимальной заработной платы на 100 долларов в течение четырех лет его правления, которое началось 24 мая 2021 года.

В этой связи он добавил, что решение было принято «не просто из-за предвыборных обязательств, а по реальному убеждению», поскольку народ заслуживает повышения своих доходов.

«Это дополнительные 25 долларов. За один год мы делаем прибавку, эквивалентную сумме прибавок за последние четыре года», — подчеркнул он, пояснив, что эта прибавка является самой большой за последние восемь лет.

В своем послании Лассо указал на некоторые достижения шести месяцев своего правления, такие как возобновление трудовой деятельности и вакцинация более девяти миллионов человек за первые 100 дней: «В этом новом Эквадоре экономический рост должен генерироваться в национальном смысле, снизу вверх».

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