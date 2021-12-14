Кито, 14 декабря 2021, 14:12 — REGNUM Единая базовая заработная плата в Эквадоре с января 2022 года вырастет на 25 долларов и составит 425 долларов в месяц. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Эквадора Гильермо Лассо.

Гильермо Лассо
Гильермо Лассо
(сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional

По его словам, это повышение отражает выполнение обязательств правительства страны по обеспечению достойной жизни эквадорцев.

«Активизация [нового положения] должна ощущаться в первую очередь в самых бедных домохозяйствах. В их тарелках с едой, в их покупках и в карманах каждого работника», — сказал Лассо.

Это решение соответствует одному из главных предвыборных обещаний Лассо, основанному на увеличении минимальной заработной платы на 100 долларов в течение четырех лет его правления, которое началось 24 мая 2021 года.

В этой связи он добавил, что решение было принято «не просто из-за предвыборных обязательств, а по реальному убеждению», поскольку народ заслуживает повышения своих доходов.

«Это дополнительные 25 долларов. За один год мы делаем прибавку, эквивалентную сумме прибавок за последние четыре года», — подчеркнул он, пояснив, что эта прибавка является самой большой за последние восемь лет.

В своем послании Лассо указал на некоторые достижения шести месяцев своего правления, такие как возобновление трудовой деятельности и вакцинация более девяти миллионов человек за первые 100 дней: «В этом новом Эквадоре экономический рост должен генерироваться в национальном смысле, снизу вверх».

Читайте ранее в этом сюжете: В Эквадоре ожидают обращения президента по поводу уровня зарплат