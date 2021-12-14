Эр-Рияд, , 14:14 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена. Как сообщает телеканал Al-Hadath, целью атаки йеменских повстанцев из движения Ансаралла (также известных как хуситы) был город Хамис-Мушаит на юге королевства.

Баллистическая ракета Скриншот страницы 24smi.org

Как заявили в международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, любая агрессия со стороны повстанцев, направленная против мирного населения, встретит самый решительный отпор. Коалиция подчёркивает, что готова предпринять ответные меры, в полном соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее в штабе коалиции сообщили об уничтожении 28 объектов повстанцев в провинциях Марибе и Аль-Джауфе за последние 24 часа.