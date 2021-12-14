Улан-Удэ, , 14:10 — REGNUM Прокуратура Бурятии разработала и внесла в парламент региона законопроект в сфере противодействия коррупции. Подробности сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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Проведенный прокуратурой республики мониторинг регионального законодательства показал, что по сравнению с федеральным законодательством Законом Республики Бурятия от 19.04.1995 № 113-I «О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия» предусмотрены более короткие сроки предоставления депутатами Народного Хурала уточняющих справок о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи.

В целях корректировки правового статуса региональных парламентариев прокуратурой республики в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» предложено внести изменения в указанный закон.

По результатам рассмотрения предложения прокуратуры республики Народным Хуралом разработан законопроект об увеличении срока предоставления депутатами уточняющих сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.

Как сообщало ИА REGNUM по итогам заполнения деклараций за 2020 год, самым богатым среди зампредов правительства Бурятии оказался недавно назначенный министром сельского хозяйства Галсан Гареев. Работая ректором Бурятской сельскохозяйственной академии, он указал доход порядка 6,8 млн рублей. Это на 1,6 млн рублей больше, чем у его нынешнего начальника — главы Бурятии Алексея Цыденова.

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