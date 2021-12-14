Пермь, , 14:09 — REGNUM В Пермском крае выявили 665 новых заражений коронавирусом, что на пять меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 14 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С конца марта 2020 года общее число зарегистрированных носителей коронавируса на территории Прикамья достигло 150 377. Излечились от ковида 129 595 пермяков.

На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-центры, находятся 2323 пациента, из них 293 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 113 человек.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 7152 пермяка. За последние сутки зафиксировано 22 летальных исхода. Днем ранее оперштаб информировал о 15 жертвах.