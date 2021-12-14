Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор уроженцу Дагестана Левитану Султанову. Его обвинили в участии в деятельности террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отправили на 12 лет за решетку.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как установлено в суде, в 2020 году, находясь в Ставрополе, обвиняемый вступил в террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присягнув на верность её лидеру. В 2021 году он передал сведения о расположении объектов МВД России в городе Ставрополе третьему лицу, который должен был переправить их главарю организации.

В ходе судебного заседания Султанов признал свою вину. С учетом этого суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.