Иерусалим, , 14:06 — REGNUM За понедельник, 13 декабря, в Израиле подтверждены 744 новых случая заражения коронавирусом, сообщает минздрав страны.

Израиль

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Сутками ранее сообщалось про 444 заражения, еще днем раньше — о 222. Максимальный показатель был отмечен 3 сентября 2021 года — 11 210 заражений.

Проведено 109 225 анализов (против 47 310 и 38 670, соответственно, 13 и 12 декабря). Положительными оказались 0,74% (против 0,52% и 0,65%). Коэффициент заражений держится на уровне 1,06.

В больницах остаются 126 ковид-пациентов, из них на ИВЛ 48 человек.

Полностью привиты 5 792 511 жителя страны с населением около 9,3 млн человек, ревакцинированы 4 130 143 человека.