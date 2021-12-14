Москва, , 14:06 — REGNUM Создание первого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» означает, что в авиационной промышленности успешно развивается данное направление и в будущем оно может стать ещё больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

БПЛА С-70 «Охотник»

«Могут быть созданы различные БПЛА не только для силовых структур, но и для гражданского использования и эксплуатации в разных отраслях.

У БПЛА отечественного производства — хороший экспортный потенциал, они могут быть востребованы во многих странах, причём не только у традиционных покупателей оружия российского производства.

Производство БПЛА повысит загрузку предприятий авиационной промышленности страны, даст возможность совершенствовать технологии, будет способствовать созданию новых летательных аппаратов всех видов.

Максимальная автоматизация управления и применения данного БПЛА освободит людей от рутинных операций, позволит минимизировать расходы.

Теперь необходимо, чтобы этот БПЛА быстрее прошёл полный цикл испытаний, началось его серийное производство и его быстрее стали эксплуатировать, что укрепит безопасность России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выкатка первого лётного образца беспилотника (БПЛА С-70 «Охотник» с плоским реактивным соплом состоялась в Новосибирске.

Читайте также: В Новосибирске провели выкатку БПЛА «Охотник» с плоским реактивным соплом