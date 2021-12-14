Укрепит безопасность России: эксперт о первом беспилотном «Охотнике»
Москва, 14 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Создание первого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» означает, что в авиационной промышленности успешно развивается данное направление и в будущем оно может стать ещё больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
БПЛА С-70 «Охотник»
«Могут быть созданы различные БПЛА не только для силовых структур, но и для гражданского использования и эксплуатации в разных отраслях.
У БПЛА отечественного производства — хороший экспортный потенциал, они могут быть востребованы во многих странах, причём не только у традиционных покупателей оружия российского производства.
Производство БПЛА повысит загрузку предприятий авиационной промышленности страны, даст возможность совершенствовать технологии, будет способствовать созданию новых летательных аппаратов всех видов.
Максимальная автоматизация управления и применения данного БПЛА освободит людей от рутинных операций, позволит минимизировать расходы.
Теперь необходимо, чтобы этот БПЛА быстрее прошёл полный цикл испытаний, началось его серийное производство и его быстрее стали эксплуатировать, что укрепит безопасность России», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, выкатка первого лётного образца беспилотника (БПЛА С-70 «Охотник» с плоским реактивным соплом состоялась в Новосибирске.
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