Лима, , 14:05 — REGNUM Особняк бывшего президента Перу Алехандро Толедо арестован прокуратурой страны в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом пишет Prensa Latina.

Алехандро Толедо Michael Thaidigsmann

Дом, расположенный в элитном районе Лимы Камачо, был оценен в 3 800 000 долларов и, как утверждает прокуратура, был частично оплачен деньгами, взятыми из 35 миллионов долларов, полученных экс-президентом от бразильской компании Odebrecht в обмен на контракты на дорожные работы.

Изъятие является частью расследования в отношении Толедо, его жены Элианы Карп и других близких соратников по так называемому «делу Ecoteva» (по названию подставной компании, созданной в Центральной Америке для введения части незаконно нажитых денег под видом инвестиционного капитала).

Толедо скрывается от правосудия в США, где суд одобрил его экстрадицию и экстрадицию Элианы Карп на территорию Перу.