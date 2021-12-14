Кызыл, 14 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг встретился с членами клуба главных редакторов ведущих средств массовой информации республики. В формате «вопрос — ответ» стороны обсудили самые актуальные темы жизни региона. Глава постарался подробно ответить на все вопросы журналистов. Те, в свою очередь, воспользовались возможностью получить информацию, что называется «из первых уст». Стороны договорились продолжить подобный формат общения и далее.

Rtyva.ru Владислав Ховалыг ответил на вопросы СМИ

На встречу с первым лицом республики пришли и.о. главного редактора газеты «Шын» Алдынай Соян, главный редактор информационного агентства «Тывамедиагрупп» Ольга Возовикова, шеф-редактор филиала ВГТРК ГТРК «Тыва» Далай Монгуш, главный редактор газеты «Тыванын аныяктары» Мира Конгул-оол, главный редактор газеты «Твой Информ» Наталья Черноусова, главный редактор телеканала «Тува-24» Маадыр Сандан, заместитель главного редактора газеты «Тувинская правда» Юлия Манчин-оол. Представители федеральных СМИ подключились к разговору по системе Zoom. Вопросы журналистов касались в основном результатов распределения 1,5 млрд, направленных на развитие Тувы этим летом, инициативы главы о создании так называемых «народных паспортов» — проектов по развитию каждого муниципалитета. Также корреспондентов интересовало будет ли продолжена практика проведения «Прямого разговора» — формы обратной связи с гражданами, которую Владислав Ховалыг применил этим летом.

Интересовалась журналисты и тем, какие аргументы привел глава перед федеральными властями, чтобы убедить, что республике нужны деньги.

«Дело даже не в том, чтобы добиться выделения средств, а в том, чтобы доказать, что деньги пойдут на конкретные дела, на решение проблемных вопросов», — ответил Владислав Ховалыг.

Он уточнил, что требовалось знать проблематику: перечень социально значимых вопросов, которые нуждались в дополнительном финансировании или не решались годами, а также представить конкретные планы по их решению. От министерств, муниципалитетов в срочном порядке затребовали список проектов, находящихся в «красной зоне» — где нет источников финансирования. Основной критерий при этом был — значимость, польза для жителей того или иного села, района. В конечном итоге удалось сделать многое, начиная от строительства водоколонок в районах и заканчивая капитальным ремонтом районных медучреждений и домов для детей-сирот.

Юлия Манчин-оол («Тувинская правда») спросила, были ли случаи нецелевого использования этих средств. Глава признался, что у него не возникало даже мысли, что такое может быть. Он, да и все, кто участвовал в распределении денег, были сосредоточены на том, чтобы от этих финансов было как можно больше социального эффекта. Ховалыг отметил, что верит своим соратникам и доверяет им, но при этом не забывает, что доверяя надо проверять. Минфин республики вёл постоянный контроль за расходованием денег.

Ольга Возовикова (ИА «Тывамедиагрупп») отметила, что в последние годы новые школы строились только в Кызыле, но они не менее нужны и в районах, есть ли планы по строительству школ в сельских местностях. Ховалыг сообщил, что заявка регионального минобра на строительство 26 школ была одобрена в федеральном ведомстве, и в следующем году начнётся строительство трёх школ в Кызылском районе. Но пока нет конкретики по вопросу строительства детских садов, потребность в которых не меньше. Сейчас власти работают над тем, чтобы в этом вопросе получить федеральную поддержку, иначе дотационному региону самому не справиться с этим. В целом, для решения социально-экономических проблем республики правительство России оказывает мощную поддержку.

Удалось решить и некоторые застарелые проблемы, в частности, добиться снижения цен на уголь и электричество. Какими ещё вопросами, по степени наибольшей важности, Ховалыг планирует заняться дальше, спросила главред ИА «Тывамедиагрупп».Проблем у республики достаточно, поэтому планов много, ответил глава региона. Нужно заняться «мусорной» реформой, наладить нормальную работу общественного транспорта, наращивать темпы комплексного жилищного строительства, организовать производство по переработке сельхозпродукции в районах, начать осваивать залежные земли на селе и многое другое. В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) республики необходимо начать воплощать программу по ускоренному развитию сельских территорий, на которую будет направлено 50% всех средств, предусмотренных ИПСЭР. Но чтобы ни планировали власти Тувы, была преграда, которая мешала всем замыслам — энергетический дефицит. Но 9 декабря стало известно, что подписано решение правительства РФ о включении в инвестиционные планы, начиная с 2022 года, строительства высоковольтной линии «Шушенская опорная — Туран — Мерген — Кызыл».

«Это по истине историческое решение», — сказал Владислав Ховалыг.

Он отметил, что строительство новой электролинии позволит запустить и реализовать не только свои внутренние программы, но и такие масштабные инвестпроекты, как разработка месторождений меди Ак-Суга и золота Кара-Белдира, и другие, по которым уже ведутся предварительные переговоры. С новыми энергетическими мощностями республика предстанет перед инвесторами в более привлекательном виде. Ховалыг рассказал, что было подписано не только само решение, но и «дорожная карта».Представители СМИ попросил уточнить сроки и объемы федеральных вливаний. По словам главы, строительство третьей электролинии, на которое выделяется 46 млрд рублей, должно начаться в следующем году и завершиться в 2025-м.Были затронуты темы повышения заработной платы медиков, о развитии сельского хозяйства, о принципах формирования нового состава правительства, кураторов районов, обратной связи с населением республики и другие. Рассказывая о реализованных с помощью федеральных средств делах, Ховалыг сказал, что большим успехом будет, если республика станет сама зарабатывать такие деньги. И сейчас региону нужно сосредоточиться над привлечением собственных средств, над мобилизацией своих производственных мощностей и финансовых возможностей. Под конец встречи главред газеты «Тыванын аныяктары» Мира Конгул-оол поинтересовалась, будет ли глава в преддверии Нового года выходить на связь с жителями республики в прямом эфире. Владислав Ховалыг подчеркнул, что обращения граждан, связь с земляками — это его основной ориентир по выстраиванию работы. Положительные отзывы от людей — это главный показатель того, что власть идёт в правильном направлении.

«Прямой разговор» обязательно будет, сейчас определяется время его проведения, уже известно, что это будет в конце декабря», — сказал Ховалыг.